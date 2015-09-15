В Венгрии задержаны более 9 тысяч мигрантов за незаконное пересечение границы

Об этом со ссылкой на сайт полиции 15 сентября сообщает ТАСС.

"За незаконное пересечение границы были задержаны 9380 человек", - говорится в распространенном сообщении. Полиция возбудила дело в отношении 5 человек "за подделку документов", еще 13 "задержаны по подозрению в нелегальной перевозке людей".

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Отмечается, что в Венгрии с полуночи вступил в силу пакет поправок, принятых парламентом страны 4 сентября, которые ужесточают законодательство о миграции и защите границы. Нововведения предусматривают участие армии в охране государственных рубежей, уголовное преследование тех, кто нелегально пересекает границу, и ускоренную процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища.