Новый рекорд миграционного потока: границу Венгрии пересекли более 4 тысяч беженцев

Всего же с начала года, по официальным данным, из Сербии в Венгрию проследовало более 175 тысяч мигрантов, передает Би-би-си со ссылкой на власти Венгрии.

Тем временем в Венгрии завершаются работы по строительству барьера из колючей проволоки вдоль границы с Сербией.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал закрыть границы и арестовывать всех нелегальных мигрантов на территории страны. Орбан предположил, что к концу года число мигрантов, въехавших на территорию Венгрии, может достичь полумиллиона.

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На помощь полиции венгерское правительство направило более четырех тысяч военнослужащих.

Венгрия стала ключевым перевалочным пунктом для мигрантов, направляющихся в Европу.

С 15 сентября в Венгрии вступают в силу новое, более жесткое иммиграционное законодательство, согласно которому любой человек, незаконно пересекший границу страны, подлежит аресту.