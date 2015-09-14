В Японии "проснулся" самый большой действующий вулкан в стране (видео)
10:11, 14 сентября 2015Мир
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В Японии на горе Асо в префектуре Куматото активизировался самый большой действующий вулкан в стране.
Скриншот видео
Как пишет в понедельник, 14 сентября, Новое время со ссылкой на Японское Mashable, по данным метеорологического агентства, столбы дыма и пепла поднялись на тысячу метров. Информации о пострадавших на данный момент нет.
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В то же время компания Japan Airlines отменила все рейсы из и в префектуру после новостей об извержении.
Кроме этого, в момент выброса пепла и дыма на канатной дороге находилось около 10 туристов, все они были эвакуированы, пишет Русская служба би-би-си.
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