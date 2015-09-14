Меркель, Олланд и Кэмерон призвали Иран признать существование Израиля

Об этом говорится в совместной статье лидеров трех стран, опубликованной в The Washington Post и приуроченной к голосованию в Конгрессе США по ядерной сделке с Тегераном, передает Лента.ру.

«Мы в недвусмысленных выражениях осуждаем непризнание Ираном Израиль и считает неприемлемым высказывания лидеров Ирана об Израиле», — говорится в статье. Как отметили Олланд, Кэмерон и Меркель, ядерная сделка с Тегераном не была бы заключена, если бы они не считали, что соглашение устраняет угрозу безопасности региона и режиму нераспространения в целом», — добавили они.

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Меркель, Олланд и Кэмерон также отметили, что соглашение с Исламской республикой закрывает Тегерану путь к ядерному оружию, и выразили уверенность, что оно рассчитано на длительный срок.

Дипломатические отношения между Тегераном и Тель-Авивом разорваны после Исламской революции 1979 года в Иране. Власти Ирана не признают существование Израильского государства и регулярно выступают с резкими высказываниями в его адрес. В частности, 11 сентября 2015 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль не переживет следующую четверть века.

Ранее УНИАН сообщал, что санкции против нефтяного и финансового секторов экономики Ирана могут отменить в течение первых трех месяцев 2016 года.