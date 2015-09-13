СМИ: Германия хочет ввести контроль за мигрантами на границе с Австрией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уведомила своего австрийского коллегу Вернера Файмана в ходе телефонного разговора о намерении властей Германии ввести контроль в приграничной зоне и на месте выявлять мигрантов, не имеющих права на получение статуса беженца.

Об этом сообщают сразу два австрийских издания "Прессе" и "Кроне" на своих интернет-сайтах со ссылкой на источники в правительстве республики, передает ТАСС.

По их данным, проверки могут начаться уже вечером 13 сентября.

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Как отмечает "Кроне", "Меркель заверила, что эта мера не должна привести к хаосу". По расчетам германского правительства, данный шаг должен стать "серьезным знаком для тех беженцев, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке", пишет издание. Предполагается, что контроль будет ужесточаться поэтапно.

В свою очередь "Прессе" уточнила, что в качестве первого шага ФРГ намерена по ускоренной процедуре рассматривать заявки выходцев с Западных Балкан и депортировать их. Речь идет о странах, которые уже "начали в том или ином виде процесс сближения с Евросоюзом", отмечает газета.

В правительстве ФРГ разговор Меркель с Файманом пока не комментируют.