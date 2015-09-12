РФ поставляет в Сирию модернизированные зенитные комплексы - СМИ
Москва поставляет в Сирию модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы SA-22, известные как "Панцири".
Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщает Reuters, передает Украинская правда.
При этом источники агентства считают, что эти ЗРПК будут управляться скорее российскими зенитчиками, чем сирийскими.
"Данный комплекс - модернизированная версия ЗРПК, используемая Россией, и это означает, что он будет управляться россиянами", - заявили собеседники агентства.
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Один американских чиновников сообщил, что вся система еще могла не прибыть в Сирию, однако некоторые части системы управления для SA-22 были расположены на аэродроме вблизи Латакии.
По словам российского источника, Москва уже посылала "Панцири" в Сирию в 2013 году.
Однако издание пишет, что комплексы, которые РФ отправила в Сирию сейчас, являются более новыми и модернизированными, чем в 2013 году.
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Также Reuters привел заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил, что Россия направляет военную технику, чтобы помочь правительственным силам Асада в борьбе с "ИГИЛ".
При этом издание отмечает, что ни у "Исламского государства", ни у других группировок сирийских повстанцев нет самолетов.
Как сообщал УНИАН, по данным Пентагона, семь российских транспортных самолетов АН-124 "Руслан" приземлились на сирийском аэродроме вблизи Латакии.