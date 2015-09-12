РФ поставляет в Сирию модернизированные зенитные комплексы - СМИ

Об этом со ссылкой на западных чиновников сообщает Reuters, передает Украинская правда.

При этом источники агентства считают, что эти ЗРПК будут управляться скорее российскими зенитчиками, чем сирийскими.

"Данный комплекс - модернизированная версия ЗРПК, используемая Россией, и это означает, что он будет управляться россиянами", - заявили собеседники агентства.

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Один американских чиновников сообщил, что вся система еще могла не прибыть в Сирию, однако некоторые части системы управления для SA-22 были расположены на аэродроме вблизи Латакии.

По словам российского источника, Москва уже посылала "Панцири" в Сирию в 2013 году.

Однако издание пишет, что комплексы, которые РФ отправила в Сирию сейчас, являются более новыми и модернизированными, чем в 2013 году.

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Также Reuters привел заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил, что Россия направляет военную технику, чтобы помочь правительственным силам Асада в борьбе с "ИГИЛ".

При этом издание отмечает, что ни у "Исламского государства", ни у других группировок сирийских повстанцев нет самолетов.

Как сообщал УНИАН, по данным Пентагона, семь российских транспортных самолетов АН-124 "Руслан" приземлились на сирийском аэродроме вблизи Латакии.