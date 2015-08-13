Молдова запретила въезд политтехнологу Кремля

Как сообщил Мартынов, в Молдову он прибыл с частным визитом, и в Кишиневе у него был забронирован отель, передает Newsmaker.md.

Стало известно, что после прибытия в аэропорт Кишинева он был задержан во время прохождения пограничного контроля. Сотрудники спецслужб, прибывшие на место, "вежливо" сообщили ему о том, что он является "персоной нон грата" сроком на пять лет в связи с тем, что "представляет угрозу национальной безопасности".

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Как отмечает издание, Мартынов в течение последних лет неоднократно посещал Приднестровье и считался приближенным к руководству непризнанной республики.

В августе 2012 года приднестровский лидер Евгений Шевчук наградил Мартынова Орденом Дружбы" за большой вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и Приднестровьем.