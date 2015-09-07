В Молдове арестовали троих участников антиправительственного протеста

Данную информацию подтвердила адвокат Анна Урсаки, передает РИА Новости.

Представители "Красного блока" сообщили, что Петренко и еще несколько человек арестованы сотрудниками полиции.

"Да, ребята останутся под арестом на 72 часа. Им вменяется в вину организация массовых беспорядков. Их отправили в больницу скорой помощи для медицинской экспертизы. Задержан также и один несовершеннолетний, но его отпустят. Что касается Петренко, Павла Григорчука и Михаила Амерберга, они остаются под арестом", - сказала Урсаки.

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Григорчук и Амерберг не первый раз задерживаются полицией. В ноябре прошлого года их арестовали по подозрению в организации "акции по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", однако сторона обвинения не смогла это доказать. В апреле нынешнего года мера пресечения была заменена на домашний арест. Петренко, Григорчук и Амерберг - бывшие члены Партии коммунистов Молдовы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кишеневе митингующие потребовали отставки президента Молдовы Николае Тимофти и проведения досрочных выборов парламента.