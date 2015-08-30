Тысячи людей протестуют против политических лидеров в Бейруте, скандируя "революция" (фото)

Тысячи протестующих, размахивая ливанскими флагами и скандируя "революция", вышли на улицы Бейрута против политических лидеров страны.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на агентство Reuters.

Кампания протеста "Вы воняете!", которая вспыхнула из-за неспособности власти организовать вывоз отходов, набирает обороты, власть обвиняют в коррупции, некомпетентности и отказе обеспечить основные услуги.

Протестующие говорят, что кризис отражает гниль внутри политической системы Ливана.

"Люди хотят падения режима" скандировали группы марширующих демонстрантов, используя лозунг массовых движений, которые потрясли арабский мир в 2011 году.

Читайте также"Скажи громко, скажи четко: мигрантам тут рады": Жители Дрездена вышли на улицу в поддержку беженцев

Акции начались около 10 дней назад как протест против беспомощности правительства Тамама Салама, который оказался не в состоянии организовать вывоз мусора с улиц столицы. Сегодня уже кучи нечистот и отходов на бейрутских мостовых и тротуарах превышают все мыслимые пределы.

В предыдущие дни демонстранты не раз вступали в столкновения с силами охраны правопорядка. Миссия Красного Креста, сообщает по меньшей мере о 343 человек, прошедших лечение от травм и более 59 госпитализированных на прошлой неделе.