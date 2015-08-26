На судне у берегов Ливии найдены тела 50 мигрантов

Об этом сообщил представитель итальянской береговой охраны, передает Би-би-си. Кроме того, около 430 человек c этого же судна были спасены шведским патрульным катером.

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Спасательную операцию проводил шведский корабль "Посейдон", который входит в состав флотилии ЕС Frontex, курирующей спасательные операции в Средиземном море.

По словам представителя итальянской береговой охраны, в настоящее время у берегов Ливии проводится 10 аналогичных операций по спасению мигрантов.

Контрабандисты в Ливии пользуются благоприятными погодными условиями для отправки новых переполненных людьми судов к европейским берегам.

Правозащитники указывают на бедственное положение мигрантов, добравшихся до Европы. Число беженцев из Сирии, Ирака и африканских стран в этом году уже достигло почти 250 тыс. человек.

По данным ООН, с начала года более 2 тыс. мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море из Северной Африки.

Кризис значительно обострился в последние месяцы. По сообщениям официальных представителей ЕС, число мигрантов, скопившихся у границ Евросоюза в июле превысило 107 тыс. человек. Это наивысший показатель с 2008 года, когда начали вести подсчеты.