Убийцей американских журналистов может быть их бывший коллега

"Человек, застреливший двух журналистов филиала телеканала CBS во время прямого эфира мог быть их бывшим коллегой", - сообщил губернатор штата Вирджиния Терри МакАлифф (Terry McAuliffe).

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

"По информации агентства, в данный момент полиция преследует предполагаемого злоумышленника в окрестностях города Монета в Вирджинии. Школы города работают в режиме изоляции — преподавателям и учащимся запрещено покидать кабинеты", - говорится в сообщении.

Телеканал WHSV разместил в Twitter фотографию предполагаемого убийцы:

Please Retweet: As the search continues, here's a look at the gunman in the #WDBJ shooting: http://t.co/0wWbFcVlbXpic.twitter.com/II6LiQJQNU — WHSVnews (@WHSVnews) August 26, 2015

По данным WHSV, подозреваемого зовут Вестер Ли Фланаган (Vester Lee Flanagan), местным телезрителям он известен под псевдонимом Брайс Уильямс (Bryce Williams).

Преступление было совершено сегодня рано утром, когда ведущая задавала своей собеседнице вопросы о местном бизнесе. Погибли 24-летняя журналистка Элисон Паркер (Alison Parker) и 27-летний оператор Адам Уорд (Adam Ward). Гибель дочери уже подтвердила мать Паркер.

Отмечается, что телеканал WDBJ создан в 1955 году. С самого начала он был аффилирован с телерадиовещательной компанией CBS. Он вещает на города Линчбург и Роанок в штате Вирджиния — Монета находится между ними. Ежедневные новостные выпуски в 18:00 и 23:00 смотрят примерно 92 тысячи семей.

Своим успехом WDBJ обязан регулярной работе своей журналистской команды в прямом эфире — такой режим нехарактерен для местных телеканалов.

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