Наводнение в Грузии: Ливни затопили города черноморского побережья (фото, видео)

Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Так, в результате сильного дождя в Батуми оказались затопленными несколько улиц. Затопило первые этажи жилых домов, оттуда ведется откачивание воды. На месте работают представители спасательной и пожарной службы. На протяжении ночи пожарно-спасательную службу Батуми вызывали 300 раз. На данный момент дождь в Батуми не идет.

В селе Перия Хелвачаурского муниципалитета затоплены жилые дома 10-ти семей.

Оказалась затопленной и часть центральных улиц в Поти. В течение нескольких часов жителям города была прервана подача электроэнергии, это произошло из-за удара молнии в одну из подстанций.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня в Тбилиси после сильного ливня произошло разрушительное наводнение. По последним официальным данным, погибли 12 человек, 37 пострадали, судьба еще 10 человек неизвестна. Стихия повредила дороги и инфраструктуру столицы. Затопило также зоопарк, в результате чего многие животные оказались на свободе.