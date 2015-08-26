Обама извинился перед Японией за шпионаж

Об этом сообщает Express Tribune.

«Президент Обама сказал, что ему очень жаль… так как это дело вызвало большой резонанс в Японии», - отметил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Извинения Обама озвучил в ходе телефонного разговора с Синдзо Абе. Кроме того, представители двух стран обсудили сотрудничество между странами в финансовой отрасли в связи с падением котировок.

Ранее Абэ в ходе телефонных переговоров с вице-президентом США Джо Байденом призвал к расследованию информации сайта Wikileaks о слежке за японским правительством американских спецслужб.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля Wikileaks опубликовал отчет, из которого следует, что агентство национальной безопасности США на протяжении нескольких лет занималось прослушкой телефонов японского премьер-министра Синдзо Абэ, других членов правительства, а также ключевых работников корпорации Mitsubishi.

В конце июня сообщение WikiLeaks о шпионаже разведки за французскими президентами Жаком Шираком, Никола Саркози и действующим французским лидером Франсуа Олландом вызвало большой международный скандал.

Президент США Барак Обама был вынужден позвонить и заверить Франсуа Олланда, что США уже больше не шпионят за Францией.

После телефонного разговора двух президентов Белый дом заявил, что разговоры и переговоры Франсуа Олланда "не являются и не будут являться целью" США.