СМИ: Байден намерен баллотироваться в президенты США

Представители Байдена активно вступают в контакт с крупными политиками и спонсорами Демократической партии, передает DW со ссылкой на газету The New York Times.

По данным журналистов, 72-летний Джо Байден впервые объявил о желании баллотироваться в узком кругу членов семьи, близких друзей и спонсоров, собравшихся в его резиденции.

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Однако агентство AP отмечает со ссылкой на источники, близкие к вице-президенту, что он пока не принял решения об участии в президентских выборах 2016 года, определиться же может не раньше начала сентября.

Байден может выступить против Хиллари Клинтон на предстоящих праймериз - первичных выборах кандидатов на пост президента США от Демократической партии в штатах Айова и Нью-Гэмпшир в феврале следующего года.

Ранее УНИАН сообщал, что известный американский предприниматель Дональд Трамп лидирует среди претендентов на пост президента США от республиканцев. За него сейчас готовы проголосовать 18% сторонников этой партии. На 3% отстает Джеб Буш. Месяц назад Трамп, напротив, уступал Бушу.