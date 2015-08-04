Лукашенко: Россия наелась конфликтом в Украине, но я не уверен, что Киев сам хочет мира

Об этом он заявил в интервью журналистам, передает Еврорадио.

«Пройдет время, и даже Донбасс будет украинским, таким даже, как хотят национально ориентированные власти Украины», - заявил Лукашенко и отметил, что Крым вернуть будет сложнее, "почти невозможно".

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Президент Беларуси также считает, что "в России конфликтом в Украине наелись все, особенно руководители". Вместе с тем он заявил, что не верит, что "руководство Украины хочет, чтобы завтра там был мир".

"Надо быть умнее и хитрее, чтобы пограничники украинские закрыли границу. Никто не забудет это, но со временем все устаканится. 30 миллионов погибли во Второй мировой войне, в обнимку с немцами ходим. Конечно, надо много времени, но надо делать эти шаги", - добавил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко считает, что лидеры Украины и РФ могут более активно способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если уже война, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения. Не получится - хотя бы в глаза сказать все то, что друг о друге думают. Пока этого не происходит", - заявил президент.