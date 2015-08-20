Премьер-министр Греции Ципрас объявил об отставке

Премьер-министр Греции Алексиси Ципрас объявил о своей отставке.

Об этом он заявил в ходе телеобращения к нации, сообщает Газета.Ru.

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Ципрас сообщил, что сразу после обращения он подаст президенту страны прошение о своей отставке и об отставке правительства.

Ранее сообщалось, что Ципрас намерен подать прошение об отставке для того, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных парламентских выборах.