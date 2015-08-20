Премьер-министр Греции Ципрас объявил об отставке
21:35, 20 августа 2015Мир
2918 0
Ципрас сообщил, что сразу после обращения он подаст президенту страны прошение о своей отставке и об отставке правительства.
REUTERS
Премьер-министр Греции Алексиси Ципрас объявил о своей отставке.
Об этом он заявил в ходе телеобращения к нации, сообщает Газета.Ru.
Читайте такжеГреция может провести досрочные парламентские выборы 20 сентября
Ципрас сообщил, что сразу после обращения он подаст президенту страны прошение о своей отставке и об отставке правительства.
Ранее сообщалось, что Ципрас намерен подать прошение об отставке для того, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных парламентских выборах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter