СМИ: "Исламское государство" угрожает терактами в школах Бельгии

12:01, 20 августа 2015
Мир
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В Бельгии проживают более 100 радикальных исламистов, которые вернулись после участия в боевых действиях в Сирии на стороне "Исламского государства".

REUTERS

Такую оценку дали бельгийские антитеррористические службы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Soir. Правоохранительные органы считают, что еще свыше 300 бельгийских наемников продолжают воевать в Сирии и Ираке. Большая часть из них принадлежит ко второму поколению арабских мигрантов и имеет бельгийское гражданство.

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По данным издания, угрозы передал в аудиосообщении 20-летний Абделла Нуаман, который жил в бельгийском Антверпене, но в настоящее время воюет в Сирии в рядах "Исламского государства". Он заявил, что потенциальными целями являются "библиотеки, школы, больницы, торговые улицы и дискотеки".

По соотношению количества воюющих в Сирии исламистов к общей численности населения страны Бельгия находится на первом месте в Европе. В государстве проживает одна из самых многочисленных арабских общин.

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