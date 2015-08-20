СМИ: "Исламское государство" угрожает терактами в школах Бельгии
В Бельгии проживают более 100 радикальных исламистов, которые вернулись после участия в боевых действиях в Сирии на стороне "Исламского государства".
Такую оценку дали бельгийские антитеррористические службы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Soir. Правоохранительные органы считают, что еще свыше 300 бельгийских наемников продолжают воевать в Сирии и Ираке. Большая часть из них принадлежит ко второму поколению арабских мигрантов и имеет бельгийское гражданство.
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По данным издания, угрозы передал в аудиосообщении 20-летний Абделла Нуаман, который жил в бельгийском Антверпене, но в настоящее время воюет в Сирии в рядах "Исламского государства". Он заявил, что потенциальными целями являются "библиотеки, школы, больницы, торговые улицы и дискотеки".
По соотношению количества воюющих в Сирии исламистов к общей численности населения страны Бельгия находится на первом месте в Европе. В государстве проживает одна из самых многочисленных арабских общин.