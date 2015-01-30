В Бельгии поймали четырех вербовщиков джихадистов

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters и федеральных прокуроров страны.

Рейды правоохранителей не были связаны с операцией, которая проводилась ранее в этом месяце, и касалась предотвращения нападения на полицейских.

"Это дело касается людей, которые хотят выехать в Сирию и там воевать. Расследование концентрируется на организации, которая вербует людей и отправляет их в Сирию," – говорится в заявлении прокуроров.

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Полиция не нашла оружия или взрывчатых веществ во время 22 своих рейдов. Как отмечается в сообщении, около 350 бельгийцев оставили свою страну и отправились в Сирию в последние годы. Власти опасаются, что некоторые из тех бойцов Сирии могли планировать нападения в их родной стране по возвращению из зоны конфликта.

Представитель федеральной прокуратуры Бельгии сообщал ранее, что вечером 15 января в ряде районов страны была проведена антитеррористическая операция. В ходе ее полиция застрелила двух предполагаемых террористов.