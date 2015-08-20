Словакия проведет самые сложные военные учения в истории страны

Словацкие военные будут тренироваться вместе с чехами, поляками, венграми и американцами, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Aktuality.sk. Учения пройдут не только в учебных центрах Лест, Каменьице над Цирохи, но и практически на всей территории Словакии.

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Трехнедельные учения под названием "Словацкий Щит" должны показать, как военные справятся с обороной Словакии при поддержке войск НАТО. "Это наиболее сложные и комплексные учения в современной истории страны", - сказал начальник штаба Милан Максим.

В рамках учений также будет переброшен американский военный конвой, который примерно в середине сентября будет идти через территорию Словакии в Венгрию.

Конвой американцев будет состоять примерно из 500 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

Эксперты считают, что проведение подобных учений в Словакии следует рассматривать положительно, особенно в связи с ситуацией в Украине.

По словам бывшего члена постоянной словацкой делегации при НАТО Ярослава Надя, военные учения носят оборонный характер и не предназначены для того, чтобы посылать какой-либо сигнал другой стране, в том числе России. В то же время Ярослав Надь отметил, что Россия, конечно, следит и оценивает деятельность НАТО "Но тем лучше, пусть видят, что Альянс делает", - говорит аналитик.