Прощание с актером Львом Дуровым пройдет 24 августа в Москве

Об этом сообщает «РСН».

«Прощание будет в театре. Скорее всего, это будет в понедельник - это выходной день в театре. Суббота и воскресенье в театре - сложные дни. Плюс эта стройка, которая идет вокруг, немыслимая. Церемония прощания начнется с 10 утра. Предварительный разговор с родственниками был», - сообщил художественный руководитель театра Сергей Голомазов.

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Как сообщал УНИАН, актер Лев Дуров скончался в московской больнице в ночь на 20 августа. О госпитализации Дурова стало известно 7 августа, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. После некоторого улучшения Дурову вновь стало хуже, врачи диагностировали у него тяжелую пневмонию.

Лев Дуров - российский актер, режиссер, народный артист СССР. Он родился 23 декабря 1931 года в Москве. В 1967 году Дуров поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной.

В кино Лев Дуров начал сниматься в 1954 году и сыграл более 160 ролей.