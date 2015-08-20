В Москве умер известный актер Лев Дуров
07:50, 20 августа 2015Мир
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Актер Лев Дуров скончался сегодня в Москве.
Лев Дуров - известный российский артист / Фото УНИАН
Об этом cообщила его дочь Екатерина Дурова, передает "РИА Новости".
"Лев Константинович скончался сегодня без десяти час ночи", - рассказала она.
О госпитализации Дурова стало известно 7 августа, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. После некоторого улучшения Дурову вновь стало хуже, врачи диагностировали у него тяжелую пневмонию.
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Лев Дуров - российский актер, режиссер, народный артист СССР. Он родился 23 декабря 1931 года в Москве. В 1967 году Дуров поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной.
В кино Лев Дуров начал сниматься в 1954 году и сыграл более 160 ролей.
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