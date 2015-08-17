Первый зарубежный визит новый президент Польши Дуда совершит в Эстонию

Столицу Эстонии новый президент Польши посетит 23 августа - в годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, сообщает Польское радио.

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Канцелярия президента Польши сегодня представила план первых зарубежных визитов Анджея Дуды. Следующие визиты: 28 августа - Берлин, 15 сентября - Лондон, 21-22 - сентября - снова Германия. Под конец сентября Анджей Дуда посетит Нью-Йорк, где встретится с президентом США Бараком Обамой.

В начале ноября президент Польши посетит столицу Румынии - Бухарест, где примет участие в мини-саммите НАТО. Стодневный цикл первых зарубежных визитов президент Польши завершит выезд в Пекин, где Анджей Дуда примет участие в саммите Центральная Европа-Китай.

С Петром Порошенко польский президент встретится в течение ближайших 100 дней, однако еще не известно, где и когда состоится эта встреча, - отметил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Напомним, что 6 августа в своей речи после принесения присяги президента Анджей Дуда подчеркнул важность более тесного сотрудничества Польши со странами региона Центрально-Восточной Европы. "Нам нужно разговаривать также с нашими партнерами в Центрально-Восточной Европе, на Севере, от бассейна Балтийского, вплоть до Адриатического и Черного морей", – сказал глава Польши, выразив также готовность к укреплению контактов в рамках Вышеградской группы, в которую входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

15 августа Анджей Дуда заявил, что должен встретиться с украинским президентом, и в настоящее время идет подготовка к этой встрече.