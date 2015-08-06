Новый президент Польши не упомянул Украину в своей инаугурационной речи
Новый президент Польши Анджей Дуда, который 6 августа торжественно принес присягу в польском Сейме, в своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Украину.
Во время выступления Дуда отдельно говорил о внешнеполитическом векторе страны, передает "Радио Свобода".
«В польской международной политике не нужно делать революцию, ее надо откорректировать. Речь идет о том, как мы говорим о наших задачах, стремлении, способе представления нашей точки зрения. Мы должны заботиться о развитии ЕС и НАТО. Это чрезвычайно важно для Польши», – отметил Дуда.
Он также отметил, что в течение ближайшего времени Польша будет требовать от НАТО дополнительных гарантий своей безопасности и «большего присутствия НАТО в этой части Европы».
Читайте такжеДуда принес присягу президента Польши (фото)
Дуда заявил, что нужно активизировать деятельность Вышеградской группы и оживить связи между странами Центральной Европы, расположенным между Балтийским и Адриатическим морями.
Президент Польши отметил, что будет вести активную историческую политику и будет бороться за правду о прошлом. В частности, он добавил, что позаботится о том, чтобы отношения с соседними странами строились на правде о прошлых событиях.
Дуда также поблагодарил покойного Леха Качинского, которого считает своим наставником. Президент пообещал полякам выполнять все свои предвыборные обещания, в частности, снижение пенсионного возраста. Новый президент Польши подчеркнул необходимость объединения польского общества. По его словам, в Польше нужно отстроить такую общину как та, что была во времена «Солидарности».
«Неожиданное то, что в речи не было даже слова о ситуации в Украине и польскую восточную политику. Это крупнейший геополитический вызов для Польши. Это уже очередное выступление нового президента, который эти дела однозначно обходит», – так отреагировало на выступление Дуды влиятельное польское издание Gazeta Wyborcza.
Как сегодня сообщал УНИАН, Анджей Дуда принес присягу перед Национальным Собранием Польши (объединенные палаты Сейма и Сената). Таким образом он формально вступил в должность президента страны.