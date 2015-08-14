Сотруднику Россельхознадзора сделали выговор за уничтожение гусей бульдозером

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал замруководителя управления Россельхознадзора по Татарстану Евгений Иванов.

«Если это продукция овощеводства или садоводства, то в этом случае можно использовать бульдозер, растоптать и уничтожить. Мясо или мясное сырье уничтожается путем сжигания. Инспектор за это уже получил выговор, просто неправильно произвели утилизацию. Надо было сжечь, а они растоптали трактором и в кучу сложили», - заявил Иванов.

Он также подчеркнул, что неверный метод уничтожения не повлек за собой вред экологии региона.

«Объемы небольшие, три гуся всего, это в общей массе 10 кг. Для этой кучи мусора это капля. А уж если большие партии, то есть риски возникновения болезней», - отметил Иванов.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел вблизи населенного пункта Апастово Республики Татарстан. Полицейские в присутствии понятых забрали тушки гусей и отвезли на полигон твердых бытовых отходов. Там упаковки с замороженным мясом положили на землю и раскатали бульдозером.