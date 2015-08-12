Керри: отказ США от ядерной сделки с Ираном приведет к ослаблению доллара

Об этом заявил глава Государственного департамента США Джон Керри, передает Reuters.

«Если мы повернемся и отклоним сделку, а затем скажем им: "Вам в любом случае придется подчиниться нашим правилам и санкциям", то это очень быстрый путь для американского доллара перестать быть резервной валютой мира», - отметил Керри.

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Он заверил, что после заключения сделки со странами "шестерки" для Ирана будет практически невозможно начать работу над секретной программой по разработке ядерного топлива таким образом, чтобы США этого не заметили.

Керри отметил, что возможная потеря США финансового и политического влияния не будет происходить в одночасье, но многие страны были «истощены» в нынешних международных финансовых условиях.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США представлена резолюция о неодобрении соглашения с Ираном по ядерной программе.