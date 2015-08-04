В Конгрессе США представлена резолюция о неодобрении соглашения с Ираном по ядерной программе
Проект резолюции о препятствовании соглашению с Ираном по ядерной программе представлен в Палате представителей сегодня, 4 августа.
Об этом сообщается на сайте Комитета по иностранным делам Конгресса США.
"Председатель комитета Эд Ройс представил проект, который предотвращает внедрение администрацией Обамы соглашения с Ираном", — говорится в сообщении комитета.
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Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку сделки по иранской ядерной программе, установив порядок снятия с Тегерана международных санкций.