В Конгрессе США представлена резолюция о неодобрении соглашения с Ираном по ядерной программе

Об этом сообщается на сайте Комитета по иностранным делам Конгресса США.

"Председатель комитета Эд Ройс представил проект, который предотвращает внедрение администрацией Обамы соглашения с Ираном", — говорится в сообщении комитета.

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Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку сделки по иранской ядерной программе, установив порядок снятия с Тегерана международных санкций.