При взрыве в Нигерии погибли 47 человек

По данным информагентств, взрыв произошел на рынке в городе Сабон Гари, передает Би-би-си. Пока не установлено, было ли взрывное устройство заложено на рынке заранее или же приведено в действие смертником.

Читайте такжеАрмия Нигерии освободила почти 180 заложников, захваченных боевиками "Боко Харам"

Официально ответственность за случившееся на себя пока никто не взял. За последнее время в регионе несколько сотен человек погибли в результате нападения боевиков из исламистской организации "Боко Харам".

Группировка "Боко Харам" ведет вооруженную кампанию по насаждению фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года. По данным Amnesty International, жертвами нападений боевиков стали по меньшей мере 17 тыс. человек.