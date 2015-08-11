Россия перенесла отказ от сотрудничества в сфере ВПК с Украиной на 2018 год

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозинв в рамках заседания Правительственной комиссии по импортозамещению.

«Сроки замещения, то, что касается Украины, крайняя позиция - это 2018 год. Самое сложное это, прежде всего, газогенераторы, силовые машины для ряда кораблей, а также авиационные двигатели для вертолетов и самолетов. По ним приняты все необходимые решения», - сказал он.

По его словам, по планам и графикам импортозамещения военной техники с Украины касаются 186 образцов вооружений и спецтехники, а также тысяч конкретных изделий. Из стран НАТО и Европейского союза России необходимо заместить порядка 800 образцов вооружений и специальной военной техники, а также десятки тысяч конкретных изделий, добавил Рогозин.

Вице-премьер заявил, что несмотря на планы РФ закупать некоторые изделия ВПК из Украины до 2018 года, украинская продукция «не самая современная».

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«Эта продукция, которая по лени нашей инженерной, просто рутинно по-прежнему поставлялась с Украины вместо того, чтобы выработать новые инженерные и технические решения. Поэтому замещение будет не старья, а просто вместо той старой технологии будут вырабатываться новые технологии, и они уже будут в рамках планов, графиков импортозамещения внедряться», - сказал он.

При этом Рогозин добавил, что отказ от кооперации со странами НАТО и Европейского союза «самое позднее» будет реализовано в 2021 году, а на 90% также к 2018 году.

При этом он отказался сообщить, насколько на данный момент произошло импортозамещение, сославшись на «закрытость информации», но последствия могут быть «печальными для зарубежных партнеров, которые ввели санкции».

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия за 1,5-2,5 года сможет отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере производства оружия, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Однако уже 14 мая Путин потребовал от правительства РФ отказаться от кооперации с иностранными партнерами при производстве оружия и военной техники, чтобы «не зависеть ни по одному из направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений».

14 августа Министерство промышленности и торговли РФ завершило формирование программы по импортозамещению комплектующих украинского производства для производства техники военного назначения. По прогнозам ведомства, полностью отказаться от импорта оборонно-промышленный комплекс России сможет к 2017 году. До этого времени альтернативу поставкам из Украины обеспечат страны Таможенного союза и Китай.

Россия в марте 2014 года, в нарушение международного права, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов и регулярные войска. Вследствие этого США, Евросоюз, Канада, Япония и другие страны ввели санкции против РФ, которые касаются также сотрудничества в ОПК.