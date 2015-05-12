Путин требует отказаться от кооперации с Украиной при производстве оружия

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями российского ВПК.

"Важная задача – это планомерная реализация программы импортозамещения, в том числе и с украинских предприятий, из некоторых стран НАТО, из Евросоюза. Во всяком случае, с теми, кто по каким‑то соображениям, главным образом политического характера, по своей инициативе сворачивает с нами работу в этой отрасли, себе во вред, кстати говоря", - сказал Путин.

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Он заявил, что Россия повысит уровень собственных предприятий, их независимости от поставщиков. "В конечном итоге в той области, о которой мы говорим, задача импортозамещения – правильная. Даже и хорошо, что мы своевременно её перед собой поставили и начали осуществлять. Понятно, что эта работа требует и финансирования, и времени", - добавил он.

По словам Путина, все вопросы, связанные с выделением необходимых ресурсов, решены.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 года Путин заявил, что Россия за 1,5-2,5 года сможет отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере производства оружия, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Однако уже 14 мая Путин потребовал от правительства РФ отказаться от кооперации с иностранными партнерами при производстве оружия и военной техники, чтобы «не зависеть ни по одному из направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений»

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14 августа Министерство промышленности и торговли РФ завершило формирование программы по импортозамещению комплектующих украинского производства для производства техники военного назначения. По прогнозам ведомства, полностью отказаться от импорта оборонно-промышленный комплекс России сможет к 2017 году. До этого времени альтернативу поставкам из Украины обеспечат страны Таможенного союза и Китай.

Россия в марте 2014 года, в нарушение международного права, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов и регулярные войска. Вследствие этого США, Евросоюз, Канада, Япония и другие страны ввели санкции против РФ, которые касаются также сотрудничества в ОПК.