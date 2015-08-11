Российских аграриев призвали поспешить воспользоваться продуктовыми антисанкциями

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"Сельское хозяйство получило и весьма мощный стимул в связи с введением так называемых ответных ограничительных мер, или эмбарго, по импорту продовольствия. Это достаточно широкий спектр сельхозпродукции", - сказал Медведев.

При этом он напомнил, что РФ недавно продлила действие этих ограничений ещё на год.

По его словам, у российских аграриев увеличились "возможности реализации продукции, которую они производят, и им надо в этом помогать".

"Тем более что мы с вами понимаем: ограничения важные, они продлены на год, но они не будут бесконечными. И этой паузой нужно воспользоваться всем – и государству, и самим аграриям", - подчеркнул Медведев.

При этом он признал, что полностью заместить импорт пока ещё не удаётся.

"По некоторым товарным группам на это потребуется несколько лет. Хотя надо сказать прямо: что бы там ни говорили, какие бы прорицания на эту тему ни делались, никакого дефицита ни по мясу, ни по молоку, ни по овощам, ни по фруктам в нашей стране нет, и – во всяком случае в этом году – ситуация абсолютно стабильная", - утверждает Медведев.

Читайте такжеГод путинского эмбарго для россиян: рост цен и снижение качества продуктов

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.

Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. Соответствующий указ начал действовать с 6 августа.