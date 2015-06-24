Россия продлила санкции в отношении ЕС на год

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на совещании в Москве.

«Председатель правительства обратился с письмом продлить меры, которые мы приняли в ответ на эти действия наших партнеров, некоторых стран. Я сегодня в соответствии с этим письмом подписал указ о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и прошу правительство оперативно подготовить и издать постановление правительства соответствующее», - сказал Путин.

«При этом, как и предлагал председатель правительства, мы наши ответные меры продлеваем на год, начиная с сегодняшнего дня. Я думаю, что это будет хорошим ориентиром для отечественных сельхозпроизводителей», - подчеркнул Путин.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что «все будет сделано».

«В настоящий момент документ в стадии подготовки», - сказал Медведев.

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Как сообщалось, сегодня, 24 июня, глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил о возможности включения в список продовольственного эмбарго кондитерских изделий, рыбных консервов и цветов.

22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.