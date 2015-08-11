Курдские боевики взяли на себя ответственность за один из терактов в Стамбуле - СМИ

Об этом говорится в официальном заявлении экстремистской группировки, сообщает ТАСС со ссылкой Reuters.

В ночь с воскресенья на понедельник возле здания отделения полиции в районе Султанбейли был взорван автомобиль, в результате чего погибли четыре человека, не менее 10 получили ранения. Мощный взрыв разрушил часть трехэтажного здания, после этого в нем вспыхнул пожар.

Запрещенная в Турции РПК в июле объявила об активизации вооруженной борьбы в ответ, как она заявила, на нарушение перемирия со стороны турецких правоохранительных органов. С тех пор, как турецкие ВВС начали наносить удары по лагерям РПК на севере Ирака, боевики партии почти ежедневно совершают вылазки. Всего начиная с 20 июля в столкновениях между правоохранительными органами и членами РПК погибли более 20 военнослужащих вооруженных сил Турции.