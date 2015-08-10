В Турции четверо полицейских погибли из-за взрыва мины

Об этом сообщает Европейская правда по информации издания Today’s Zaman.

Сообщается, что мина взорвалась, когда вблизи проезжал бронированный полицейский автомобиль.

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Взрыв произошел в городе Силопе, где в минувшую пятницу произошли столкновения между правительственными силами и молодежным крылом Рабочей партии Курдистана. Тогда трое полицейских были убиты, семь человек получили ранения.

Напомним, это уже второй за сутки взрыв в Турции.

В ночь на понедельник в полицейском участке Стамбула произошел теракт – террорист-смертник взорвал свой автомобиль возле участка, в результате чего десять человек получили ранения.

Позже появилось сообщение о ликвидации двух лиц, причастных к теракту в Стамбуле.