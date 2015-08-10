В Турции за полдня произошло 4 теракта, погибли 6 силовиков - СМИ

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, пишет ZN.UA.

Так, помимо нападения на полицейский участок и обстрела консульства США в Стамбуле, где погибли полицейский, двое нападающих, и 10 человек были ранены, сообщается, что в провинции Ширнак погибло четыре полицейских, подорвавшись на мине. Мина была заложена, как уверены власти Турции, боевиками незаконной в стране организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК).

Также турецкие СМИ сообщают об убийстве одного солдата, который находился за рулем вертолета. В частности, две разные организации ультралевой направленности уже взяли на себя ответственность за оба теракта в Стамбуле. Кроме того уже задержали одну из представительниц женщин "народно-освободительной партии", которая с оружием напала на консульство США.

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В то же время, как отмечает издание со ссылкой на официальные подсчеты правительства, радикальные курды из РПК за последний месяц убили в Турции более 20 силовиков.

Как известно, власти Турции настаивают, что будут вести войну против "любого" вида терроризма, не только против ИГИЛ. В частности, параллельно с началом авиаударов в отношении ИГИЛ после нападения на границе, Турция начала бомбить позиции курдов, что завершило перемирие между сторонами.