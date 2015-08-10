В Турции за полдня произошло 4 теракта, погибли 6 силовиков - СМИ
В Турции 10 августа было совершено не менее четырех терактов, в результате которых погибли не менее шести представителей силовых структур, несколько представителей незаконных вооруженных формирований, более 10 человек были ранены.
Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, пишет ZN.UA.
Так, помимо нападения на полицейский участок и обстрела консульства США в Стамбуле, где погибли полицейский, двое нападающих, и 10 человек были ранены, сообщается, что в провинции Ширнак погибло четыре полицейских, подорвавшись на мине. Мина была заложена, как уверены власти Турции, боевиками незаконной в стране организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК).
Также турецкие СМИ сообщают об убийстве одного солдата, который находился за рулем вертолета. В частности, две разные организации ультралевой направленности уже взяли на себя ответственность за оба теракта в Стамбуле. Кроме того уже задержали одну из представительниц женщин "народно-освободительной партии", которая с оружием напала на консульство США.
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В то же время, как отмечает издание со ссылкой на официальные подсчеты правительства, радикальные курды из РПК за последний месяц убили в Турции более 20 силовиков.
Как известно, власти Турции настаивают, что будут вести войну против "любого" вида терроризма, не только против ИГИЛ. В частности, параллельно с началом авиаударов в отношении ИГИЛ после нападения на границе, Турция начала бомбить позиции курдов, что завершило перемирие между сторонами.