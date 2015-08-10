Между Британией и Испанией возобновились споры за Гибралтар
Британское правительство обвинило Испанию в незаконном вторжении в территориальные воды Гибралтара и нарушении суверенитета Британии.
Об этом говорится в заявлении британского министра по делам содружества Хьюго Свайра, сообщает «Европейская правда».
По его словам, испанские суда в течение 9 августа "неоднократно" входили в территориальные воды Гибралтара без предупреждения его администрации.
"Мы понимаем, что испанцы, возможно, догоняли судна, подозреваемые в совершении преступлений. Однако это является абсолютно неприемлемым и незаконным с точки зрения международного права", - сказал Свайр.
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"Эти повторяющиеся вторжения в британский Гибралтар являются нарушением суверенитета Великобритании другой страной ЕС, и мы в срочном порядке будем поднимать этот вопрос перед испанскими властями", - подчеркнул министр.
Как известно, официально Гибралтар является территорией Великобритании, однако Испания уже 300 лет считает эту территорию своей, хотя и "временно" оккупированной.