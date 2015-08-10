В авиакатастрофе погибла продюсер информационной службы российского "Первого канала"

Об этом сообщается в сюжете российского "Первого канала".

"По мере того, как приходили сегодня новости о катастрофе, стало понятно, что в трагедии погибли в основном все молодые люди, большинству из них не было и 30. Восемь человек, которых подняли водолазы, уже опознаны. И среди погибших - сотрудница Первого Канала, Лиза Хакимова. В октябре ей должно было исполниться всего 27 лет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению ТАСС, вечером в воскресенье водолазы МЧС РФ подняли со дна Истринского водохранилища гидросамолет. Ранее днем на поверхность был поднят вертолет.

Основной версией катастрофы называется ошибка одного из пилотов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Подмосковье над Истринским водохранилищем столкнулись гидроплан Cessna-206 и вертолет Robinson. В результате авиакастрофы погибли восемь человек.

Как отмечают правоохранители, четверо людей находились в гидроплане, столько же - в вертолете.