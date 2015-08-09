Число жертв столкновения гидроплана и вертолета в России возросло до восьми человек

Их тела подняли на поверхность из-под воды, сообщает ТСН со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Как отмечают правоохранители, четверо людей находились в гидроплане, столько же - в вертолете.

"Сейчас спасатели готовятся к подъему корпуса вертолета. После этого они еще раз обследуют дно, поднимут остатки обломков и тогда можно будет говорить о завершении поисковой операции и водолазных работ", - сказал представитель ГУ МЧС.

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При этом на сайте МЧС России сообщили, что на борту гидросамолета находились пять человек, из них двое детей, на борту вертолета - четыре человека, в том числе один ребенок. Поиски еще одного человека продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье над Истринским водохранилищем столкнулись гидроплан и вертолет.