В России столкнулись гидроплан и вертолет

В Подмосковье над Истринским водохранилищем столкнулись гидроплан и вертолет, в которых находилось предположительно 5 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

Информация о количестве находившихся на борту гидроплана уточняется.

"В вертолете Robinson действительно находились четыре человека. Что касается гидроплана, то, по предварительной информации, на его борту был только пилот. Сейчас правоохранительные органы уточняют эту информацию", - сказал он.

На данный момент, сообщил Полетыкин, из воды удалось поднять только 14-летнюю девочку.

"Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось", - сказал начальник ГУ МЧС.

Полетыкин добавил, что на место аварии доставляют осветительное оборудование для поисковых работ.

Читайте такжеВ России на авиашоу разбился вертолет Ми-28

"На место происшествия доставляется осветительное оборудование, чтобы проводить поисковые работы и ночью. Ожидается прибытие водолазов, которые могут вести поисковые работы под водой и ночью", - сказал он.