Российские чиновники на банкетах "за обе щеки" уплетают санкционные сыры - Навальный

Об этом в своем блоге пишет российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Некоторые сотрудники ФБК так разозлились на кампанию по уничтожению продуктов, что, конечно, начали искать госзакупки пармезана. Причем по датам после введения "антисанкций", запрещающих европейские продукты. Оказалось, что уплетают "санкционку" наши чиновники за обе щёки. Примеров огромное количество", - написал он.

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По словам Навального, мэрия Москвы регулярно проводит госзаказы банкетов с санкционной продукцией.

Для примера один из заказов на буфетное обслуживание мэрии Москвы более чем за 4, 6 млн рублей. При этом в меню банкета указана "санкционка": "сыры ассорти: бри, рокфор, грюйер, дор-блю".

В Минобороны РФ недавно устроенный банкет на 7 млн рублей также содержал в меню запрещенную к ввозу продукцию.

"Салат с креветками и сыром пармезан за 300 тыс. рублей бюджетных рублей?! Да это измена Родине!", - отметил оппозиционер.

"Полиция тоже любит поесть и указы президента выполнять не спешит. Контракт на 8,3 млн. рублей на организацию питания также содержит продукты из санкционированного списка. И так по каждому ведомству, по каждому ФГУПу, по министерствам и казенным учреждениям. Кушают сыр дор-блю, вытирают губы салфеткой и, повернувшись к камере, рассказывают о том, как это правильно - европейские продукты уничтожать", - подытожил Навальный.