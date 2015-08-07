Лидеры сирийской оппозиции прибудут в Москву - СМИ

"Представители поддерживаемой западными странами сирийской оппозиции, которые долгое время не доверяли России из-за ее поддержки президента Сирии Башара аль-Асада, на следующей неделе посетят Москву, сообщает "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Это произойдет на фоне возобновления дипломатических усилий по решению конфликта.

Информированный источник в России сообщил Reuters, что делегация Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил (НКСОРС) во главе с недавно переизбранным председателем Халедом Хояем посетит Москву 12 и 13 августа. Во время визита лидеры сирийской оппозиции должны встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его заместителем Михаилом Богдановым, а также директором Института востоковедения РАН Виталием Наумкиным.

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По информации Reuters, россияне хотят на следующей неделе обсудить с НКСОРС проведение еще одного раунда переговоров в Москве и убедить представителей оппозиции принять в них участие.

Напомним, ранее НКСОРС бойкотировала сирийские мирные переговоры в Москве в январе и апреле из-за недоверия к России и представителей Дамаска. Поэтому переговоры не имели никакого ощутимого результата. Однако растущая угроза со стороны "Исламского государства" заставила делегацию поменять свое решение.

Ранее госсекретарь США Джон Керри, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра не смогли договориться по вопросу Сирии на встрече в столице Катара Дохе.