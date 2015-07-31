Россия будет помогать Ираку в военной сфере
12:12, 31 июля 2015Мир
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Министр обороны Ирака Халед аль-Обейди и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.
REUTERS
Об этом сообщает Росбалт.
"Халед аль-Обейди и Александр Фомин подписали протокол второго собрания межправительственной российско-иракской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, работа которого проходила в Санкт-Петербурге", — сообщает пресс-служба иракского минобороны.
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Протокол собрания включает в себя краткое изложение соглашений, которых достигли стороны во время переговоров, и механизмы действия на пути развития горизонтов военного сотрудничества.
Как известно, часть Ирака с 2014 года находится под контролем экстремистской группировки "Исламское государство".
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