Россия будет помогать Ираку в военной сфере

Об этом сообщает Росбалт.

"Халед аль-Обейди и Александр Фомин подписали протокол второго собрания межправительственной российско-иракской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, работа которого проходила в Санкт-Петербурге", — сообщает пресс-служба иракского минобороны.

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Протокол собрания включает в себя краткое изложение соглашений, которых достигли стороны во время переговоров, и механизмы действия на пути развития горизонтов военного сотрудничества.

Как известно, часть Ирака с 2014 года находится под контролем экстремистской группировки "Исламское государство".