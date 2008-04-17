Министр обороны призывает Россию отказаться от двойных стандартов

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ призывает РФ отказаться от двойных стандартов в контексте сотрудничества с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня во время презентации англоязычного издания «Белой книги» военным атташе, аккредитованным в Украине.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что интенсификация диалога Украины с РФ не должна мешать сотрудничеству Украины с НАТО.

«Мы хотели бы, чтобы наши российские коллеги отошли от политики двойных стандартов», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что РФ сотрудничает с Альянсом намного шире, чем Украина.

В то же время министр обороны подчеркнул, что несмотря на то, что «некоторые россияне позволяют ляпать языками», Украина продолжит обслуживание российских ракет, произведенных в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Фактически официальные отношения по линии НАТО-Россия и НАТО-Украина начались почти одновременно, соответственно, в 1991 и 1992 годах.

В то же время формальное сотрудничество между Украиной и НАТО началось в феврале 1994 года с подписанием рамочного документа “Партнерство ради мира”. В мае того же года Украина передала руководству НАТО свой Презентационный документ, в котором были определены политические цели участия Украины в программе “Партнерство ради мира”, мероприятия, которые планируется осуществить для достижения этих целей, а также силы и средства, которые Украина выделяют для участия в программе “Партнерство ради мира”.

Отношения Российской Федерации с Альянсом вышли на качественно новый уровень с подписанием в 1997 году в Париже Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и странами НАТО.

На сегодня в штаб-квартире Альянса в Миссии Российской Федерации при НАТО работают 64 дипломата, включая 18 военнослужащих, в то же время украинское представительство в Брюсселе насчитывает 25 человек - 11 дипломатов, 9 военнослужащих и 5 человек технического персонала.

В штабе Верховного главнокомандующего вооруженных сил НАТО по операциям работает группа связи Вооруженных сил России в количестве до 10 лиц во главе с генералом, а Вооруженные силы Украины имеют в этом штабе лишь одного офицера связи.

В 2002 году был создан Совет НАТО-Россия, в рамках которого Российская Федерация получила право на равных условиях принимать участие в выработке отдельных решений Альянса по вопросам ядерной безопасности, антитеррористической деятельности, противоракетной обороны, борьбы с распространением оружия массового поражения, этнических конфликтов. В рамках Совета НАТО-Россия действуют 20 рабочих и экспертных групп.

Вместо этого формат отношений Украина-НАТО лежит в плоскости общего форума – Комиссии Украина-НАТО. В отличие от Совета НАТО-Россия, Комиссия Украина-НАТО не является органом с постоянно действующими рабочими и экспертными группами.