В России "Боинг" по ошибке сел на недостроенную полосу

В аэропорту Краснодара (Россия) пассажирский Boeing 737-300 авиакомпании Air Kyrgyzstan по ошибке приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу, сообщает Русская служба Би-би-си.

Самолет, летевший из Бишкека со 122 пассажирами на борту, приземлился на нерабочую полосу, на которую нанесены знаки, запрещающие посадку. В результате происшествия никто не пострадал.

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По сообщению компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортом, после посадки у самолета не обнаружили технических неисправностей. Позднее "Боинг" совершил обратный рейс в Бишкек.

Инспекция по безопасности полетов уже согласовала передачу расследования инцидента авиационным властям Киргизии. Причины инцидента не сообщаются.

По плану, новая взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Краснодара будет введена в эксплуатацию в конце сентября.