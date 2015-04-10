В аэропорту Стамбула на взлетно-посадочной полосе взорвался двигатель самолета

Cамолет должен был вылететь в Тегеран, передает Русская служба Би-би-си.

Как сообщают местные СМИ, это произошло на взлетно-посадочной полосе, когда лайнер набирал скорость перед взлетом.

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Пилотам удалось экстренно остановить самолет, после чего пассажиры были срочно эвакуированы, а прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь.

В результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров отправили в Тегеран другим рейсом.

Ранее УНИАН сообщал, что молния пробила дыру в носу авиалайнера, летевшего из Исландии в США.