В аэропорту Стамбула на взлетно-посадочной полосе взорвался двигатель самолета
15:59, 10 апреля 2015Мир
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В аэропорту Стамбула взорвался двигатель самолета иранской авиакомпании Qeshm Airlines.
В аэропорту Стамбула произошол взрыв на взлетно-посадочной полосе / ru.wikipedia.org
Cамолет должен был вылететь в Тегеран, передает Русская служба Би-би-си.
Как сообщают местные СМИ, это произошло на взлетно-посадочной полосе, когда лайнер набирал скорость перед взлетом.
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Пилотам удалось экстренно остановить самолет, после чего пассажиры были срочно эвакуированы, а прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь.
В результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров отправили в Тегеран другим рейсом.
Ранее УНИАН сообщал, что молния пробила дыру в носу авиалайнера, летевшего из Исландии в США.
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