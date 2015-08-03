Силы безопасности ликвидировали лидера "Аль-Каиды" в Пакистане

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на France 24.

"Латиф был главным командиром "Аль-Каиды" в Белуджистане и южном Пенджабе. Его брату Билалу удалось сбежать во время рейда, вероятно, в соседний Афганистан", - сказал глава МВД в пакистанской провинции Белуджистан Сарфраз Бугти.

По его словам, Латиф вел контроль над "террористической деятельностью и логистикой боевиков в Белуджистане, на юге Пенджаба и в Афганистане".

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Ранее УНИАН сообщал, что в результате авиаударов ВВС США в Сирии был ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды" - Мухсин аль-Фадли. По словам официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, террорист был убит на северо-западе страны, недалеко от границы с Турцией, еще 8 июля, когда ехал на автомобиле из города Сармада.