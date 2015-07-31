Франция заплатит России 1,2 миллиарда евро неустойки за "Мистрали" - СМИ

Как пишет Коммерсант, после расторжения контракта будет официально объявлена сумма, которую Франция заплатит России.

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"Во французских госструктурах, ранее делавших заявления по теме "Мистралей", от развернутых комментариев воздерживались. Официальные представители правительства Франции, Минобороны и МИДа говорили, что информацией о завершении переговоров не обладают. Представитель корпорации DCNS (отвечает за строительство "Мистралей" - УНИАН) Эммануэль Годез заявил, что он не в курсе того, что стороны пришли к соглашению, и не стал прогнозировать судьбу кораблей. В Елисейском дворце сообщили, что уполномоченным лицам "запрещено давать какие-либо комментарии о судьбе "Мистралей" до следующей недели", - сообщает издание.

По словам нескольких источников издания в сфере военно-технического сотрудничества, окончательные договоренности о разрыве контракта были достигнуты в ходе переговоров вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и генерального секретаря по обороне и национальной безопасности Франции Луи Готье.

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"Россия свои потери оценивала в большую сумму. Помимо чисто выданного аванса — €892,9 млн — туда входили также средства, потраченные на обучение 400 моряков из экипажа, строительство инфраструктуры для базирования вертолетоносцев во Владивостоке и работы по созданию четырех опытных образцов палубных вертолетов Ка-52К — все вместе €1,163 млрд. Эта сумма будет точно возвращена полностью. К ней же добавятся риски и расходы, связанные с демонтажем и разгрузкой с кораблей российского оборудования, поставленного на них в ходе строительства", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что все эти вопросы могут быть официально закрыты уже в первой декаде августа. После этого, как ожидается, с заявлениями выступят президент России Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд, который 28 июля обещал прояснить судьбу вертолетоносцев "в ближайшее время".