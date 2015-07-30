Россия официально расторгнет контракт с Францией по "Мистралям"

Переговоры России и Франции по "Мистралям" закончены - контракт будет в ближайшее время расторгнут.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Переговоры уже все завершены, все уже определено — и сроки, и суммы. Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет подписано соглашение о расторжении контракта, и тогда будет объявлена сумма, которую Франция нам заплатит", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля Россия и Франция согласовали предварительную сумму неустойки за непоставку "Мистралей".