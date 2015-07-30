Эксперты считают, что обнаружили фрагмент крыла пропавшего в прошлом году "Боинга"

Об этом сообщает Associated Press, пишет Лента.ру.

Как сообщил американский чиновник на условиях анонимности, специалисты идентифицировали обломок как элерон-закрылок от задней кромки крыла "Боинга 777".

В свою очередь, французский чиновник подтвердил в среду, 29 июля, что на место обнаружения выехали представители правоохранительных органов для проведения изучения обломка.

Находящийся в штаб-квартире ООН министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай сообщил журналистам, что он распорядился отправить на место обнаружения специалистов, чтобы идентифицировать обломок самолета.

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Как сообщается, обломок был найден на побережье острова Реюньон в среду утром. Эксперты назвали две версии принадлежности детали. По словам специалистов, она могла быть частью пропавшего в марте 2014 года малайзийского "Боинга" или двухмоторного самолета Piper PA-23, упавшего у берегов острова. Обломки обоих воздушных судов до сих пор не найдены.

Как отмечается, если обломок действительно окажется фрагментом пропавшего "Боинга", то это будет первым крупным прорывом в поисках бесследно исчезнувшего лайнера.

"Боинг-777", следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта прошлого года. На его борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран, в основном граждане Малайзии и Китая. В конце января 2015 года все они официально были признаны погибшими. Предполагается, что самолет упал в воду в южной части Индийского океана.