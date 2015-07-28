В Турции задержаны более тысячи человек по подозрению в терроризме

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Турецкие власти 24 июля отчитались о первых результатах масштабной антитеррористической кампании. Тогда сообщалось о задержании более 250 человек, в том числе сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), «Исламского государства» (ИГ) и левой радикальной группировки «Революционный народно-освободительный фронт».

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Рейды, в которых участвовали тысячи полицейских, проводились в 13 провинциях. В результате в Турции, особенно на юго-востоке страны, где преимущественно проживают курды, начались беспорядки.

Ранее УНИАН сообщал, что руководство крупных городов Турции повысило меры безопасности в связи с информацией о возможных терактах с применением смертников. В Стамбуле в туристических местах и районах массового скопления людей дежурят дополнительные подразделения полиции, а также в режиме ожидания находится спецназ МВД.