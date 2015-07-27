В Турции в связи с риском терактов усилены меры безопасности

Об этом передает ТАСС.

В частности, власти не исключают терактов на транспорте, в метро и городских автобусах, нападений на машины сил безопасности, места проживания полицейских. В связи с этим стражам порядка предписано находиться на улицах только в бронежилетах и усилить патрулирование.

В Стамбуле в туристических местах и районах массового скопления людей дежурят дополнительные подразделения полиции, а также в режиме ожидания находится спецназ МВД. Это связано с вероятностью протестных выступлений, которые могут произойти к вечеру. На транспорте также замечено большее, чем обычно, количество стражей порядка.

Кроме того, сообщается, что в результате проведенных в последние дни операций полиции задержано 1050 человек, подозреваемых в участии в деятельности террористических организаций.

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Нынешние опасения связаны с недавним терактом в провинции Шанлыурфа, где смертник убил 32 человека, а также с общей ситуацией в стране и ростом угроз террористических атак. Обычно действующие в Турции экстремистские группировки выбирают в качестве целей своих нападений представителей сил безопасности, но из-за военных операций Турции против террористической группировки "Исламское государство" и Рабочей партии Курдистана не исключено, что террористы могут вынашивать планы массовых убийств гражданского населения.

Как сообщал УНИАН, Турция на завтра созывает экстренное заседание Североатлантического совета НАТО в связи с терактами боевиков "Исламского государства" возле границы с Сирией на турецкой территории.